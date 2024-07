Usa: Tajani, ‘Trump su dazi? Se vince spero non penalizzi export’

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Sulla politica dei dazi Donald Trump è stato sempre abbastanza rigido, ma poi dovrà fare i conti anche con il ruolo che gli Stati Uniti hanno nel mondo. Qualora dovesse vincere, Trump si renderà conto che le relazioni con l’Ue sono fondamentali. Spero avvii una trattativa che non penalizzi le esportazioni”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, ricordando che il 40% del Pil italiano deriva dalle esportazioni, dunque “abbiamo tutto l’interesse a chiedere” che Trump non adotti una rigida politica sui dazi. Tajani invita anche a non sposare ‘tifoserie’ per l’uno o l’altro candidato: “teniamo conto che noi siamo italiani e votano gli americani, si può simpatizzare” ma “non dobbiamo impicciarci”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.