Usa: Trump con pugno alzato urla tre volte ‘fight’, arrivato nel New Jersey**

MeteoWeb

Washington, 14 lug. (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rialzatosi con l’aiuto degli agenti del Secret Service dopo essere stato ferito all’orecchio durante un comizio in Pennsylvania, ha alzato il pugno e urlato per tre volte ”fight, fight, fight”. In risposta, i suoi sostenitori hanno urlato ‘Usa, Usa’.

Trump si è rialzato un minuto dopo essere stato ferito ed è stato accompagnato dagli agenti della sicurezza verso il van blindato che lo ha portato prima in ospedale e poi in aeroporto. Trump è quindi volato nel New Jersey a bordo del suo aereo privato. La vice presidente della sua campagna elettorale ha postato un video di lui che scende da solo dalla scaletta dell’aereo. ”Non interromperà mai la sua lotta per l’America”, ha scritto Margot Martin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.