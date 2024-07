Usa: Trump vuole tornare a Butler per ‘grande raduno’ in onore sostenitore ucciso

MeteoWeb

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Donald Trump ha dichiarato che intende tornare a Butler, in Pennsylvania – il luogo in cui l’ex presidente è sopravvissuto a un tentativo di assassinio circa due settimane fa – per un raduno in onore del sostenitore assassinato Corey Comparatore e dei feriti nella sparatoria.

Senza anticiparne la data, Trump ha annunciato l’iniziativa – un raduno ?grande e bellissimo? – in un post tutto in maiuscolo sulla sua piattaforma Truth Social, sottolineando che l?evento avrebbe ?onorato l?anima del nostro amato eroe pompiere, Corey, e di quei coraggiosi patrioti feriti due settimane fa?.

