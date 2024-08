MeteoWeb

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – Un bambino di quattro anni è morto questa mattina ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto ricostruito il piccolo si trovava in garage quando si sarebbe tirato addosso un fusto con materiale ferroso da uno scaffale. Nonostante i tentativi da parte del personale del 118 di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

