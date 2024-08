Banche: Tajani, ‘bene no altro blitz su extraprofitti’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso “soddisfazione” per la conferma “che non c’è intenzione di fare un altro blitz sugli extraprofitti. Crediamo che serva sempre condivisione tra le forze di maggioranza, e infatti non era previsto”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri nel corso di una conferenza stampa presso la sede di Fi.

“Non posso che ribadire che urge un taglio dei tassi di interesse. Ora anche negli Stati Uniti si rendono conto che i tassi vanno tagliati. Mi auguro che la Bce segua questo percorso per evitare ulteriori problemi all’economia italiana ed europea”, ha auspicato Tajani.

