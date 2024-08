Carceri: Magi, ‘ennesimo suicidio, decreto inutile’

MeteoWeb

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – ?C?è un macabro record che il governo Meloni non fa nulla per arrestare. E? il record dei suicidi in carcere. Ieri si è tolto la vita un altro detenuto. Stavolta a Cremona: è il 62esimo dall?inizio dell?anno. La situazione è al collasso e il dl carceri è inutile: un governo totalmente scollegato dalla realtà non ha varato alcuna misura contro il sovraffollamento. Anzi, i nuovi reati e gli aumenti di pena stanno rendendo il tutto ancora più critico. E? un rischio per la sicurezza di tutto il paese?. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.

