Carceri: Perego (Fi), ‘realtà riabilitativa poco conosciuta’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Una democrazia si esprime anche nelle politiche adottate per la detenzione e riabilitazione dei detenuti negli istituti penitenziari e per gli operatori che ci lavorano. In questo contesto, il Decreto Carceri rappresenta un passo importante in una realtà di cui non sempre si ha piena contezza, che deve essere intesa anche come strumento per la reintegrazione dei cittadini detenuti. Un sentito ringraziamento va a tutti i servitori dello Stato che, con dedizione e spirito di sacrificio, operano instancabilmente nelle carceri italiane”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, durante la sua visita all’Istituto Penitenziario di San Vittore di Milano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.