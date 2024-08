Carceri: Renzi, ‘governo fuffa, chiacchiera sui social e prende in giro il Parlamento’

MeteoWeb

Roma, 20 ago (Adnkronos) – “L’emergenza carceri non può essere sottovalutata, la qualità di una democrazia si misura dalla civiltà delle carceri”. Lo ha detto Matteo Renzi a Zapping, su Radiouno, aggiungendo: “Il governo ha approvato un decreto e il giorno dopo Nordio ha detto non basta, ho delle idee, ne parlerò a Mattarella. Se avete approvato un decreto che non serve a niente perché prendete in giro il Parlamento?”.

“Ho una grandissima stima di Nordio ma è ostaggio di un governo giustizialista che non porta a casa una riforma su questi temi. Questo è un governo fuffa che chiacchiera sui social ma poi non si preoccupa di fare le leggi”, ha aggiunto il leader di Iv.

