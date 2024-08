Cittadinanza: Bonelli, ‘Meloni rifletta, ius scholae passo avanti per Italia’

MeteoWeb

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Sullo ius scholae ci sono i numeri per costruire una maggioranza trasversale in Parlamento e trovare un giusto punto di sintesi. È urgente intervenire per i e le tantissime giovani del nostro Paese che hanno studiato e fatto sacrifici, ma per colpa di leggi ingiuste varate da una destra che vuole solo proibire, anziché proporre soluzioni, non sono ancora italiani. Per questo invito Giorgia Meloni a riflettere, perché lo ius scholae, ovvero investire sull?istruzione e sulla formazione, sarebbe un passo in avanti culturale e democratico per il nostro Paese.” Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e portavoce nazionale di Europa Verde.

