Cittadinanza: Calderone (FI), ‘proposta di Forza Italia è di buon senso e visione futura’

Roma, 23 ago (Adnkronos) – “La proposta avanzata da Forza Italia e sostenuta con forza e determinazione dal nostro segretario Antonio Tajani, si inserisce in un quadro di assoluto buon senso e di una visione futura. Non si può continuare a far finta di nulla non riconoscendo la cittadinanza ai figli di migranti nati in Italia e che frequentano le nostre scuole”. Lo dice il deputato Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

“Per noi è giusto che la ottenga chi fa un corso di studi completo, formandosi bene, rispettando la nostra cultura e impegnandosi in futuro a contribuire allo sviluppo economico del nostro Paese. La storia ci insegna che, soprattutto noi italiani, non dobbiamo dimenticare mai la discriminazione che hanno subìto i nostri migranti nel secolo scorso e che grazie al loro impegno e ingegno hanno reso, nel tempo, grandi gli Stati che li hanno accolti”, prosegue.

“Personalmente ero già favorevole allo Ius Soli ma ritengo che lo Ius Scholae, così come formulato da Forza Italia, sia la soluzione migliore. Il mondo cambia, come ha sottolineato Tajani, e bisogna guardare avanti?, conclude Calderone.

