Cittadinanza: Costa (Az), ‘si può introdurre lo ius scholae come emendamento al Ddl sicurezza’

MeteoWeb

Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Il dibattito parlamentare sulla ius scholae potrebbe iniziare prestissimo, già il 10 settembre, quando si discuterà il ddl sicurezza in aula alla Camera”. Lo dice il deputato di Azione Enrico Costa.

“All?articolo 9 di questo disegno di legge sono previste modifiche alla legge sulla cittadinanza, la 91 del 1992, e ciò rende ammissibili eventuali emendamenti sullo stesso argomento. Se scritte bene tecnicamente, con i giusti agganci al testo, sarebbero ammissibili proposte volte a introdurre lo ius scholae -prosegue Costa-. Il Governo dovrebbe rendere il suo parere sugli emendamenti, e sarebbe il Ministero dell?Interno ad esprimerlo. Previsione: si proverà a implorare il Presidente Fontana a dichiarare inammissibili gli emendamenti, in caso contrario il Governo darà parere negativo e comunque la maggioranza non si spaccherà”.

“Si metteranno d?accordo sostenendo la tesi che il ddl sicurezza non è la sede idonea e che andrà fatta una riforma organica, che ovviamente non si farà mai. Basta un po? di esperienza parlamentare per capire che si tratta di un film già visto tante volte”, conclude Costa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.