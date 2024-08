Cittadinanza: Sbrollini (Iv), ‘ius scholae norma di civiltà’

MeteoWeb

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Sta per cominciare l’anno scolastico, e Save the children ci ricorda che sono quasi un milione gli studenti di origine straniera che frequenteranno le nostre scuole. Di questi, oltre il 65% è nato in Italia. Numeri che confermano la necessità di una riforma della cittadinanza. Lo ius scholae è una norma di civiltà, oltre che una chiara esigenza della società italiana?. Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e componente della commissione Istruzione del Senato.

?È evidente -aggiunge- che la legge attuale, vecchia di trent’anni, non è più al passo con i tempi. La scuola è il luogo in cui si formano gli italiani di domani, ed è giusto che tutti gli studenti abbiamo gli stessi diritti. Se Forza Italia fa sul serio voti la nostra proposta, senza farsi intimorire dai diktat della Lega?.

