Corruzione: processo immediato per Toti al via il 5 novembre (2)

(Adnkronos) – La gip di Genova Paola Faggioni ha accolto la richiesta dei pm Federico Manotti e Luca Monteverde e disposto la prima udienza fra tre mesi esatti quando la Liguria, salvo sorprese, sarà già tornata al voto. Toti era stato arrestato lo scorso 7 maggio, insieme all’imprenditore Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini, già presidente dell?autorità portuale di Genova.

Secondo l’accusa avrebbe incassato finanziamenti per più di 74mila euro tra 2021 e 2023, tramite il suo comitato elettorale. Tra i vari impegni presi ci sarebbe stato il rinnovo per 30 anni della concessione del terminal Rinfuse, calendarizzazione della pratica e approvazione che sarebbe stata favorita da Signorini.

Nel provvedimento che fissa l’udienza si riportano anche le fonti di prova della procura – verbali, intercettazioni telefoniche e ambientali, informative della Guardia di finanza, dichiarazioni rese dagli indagati – e vengono indicate le persone offese, che potranno costituirsi parte civile nel processo: Regione Liguria e l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

