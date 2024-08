Daily Crown: l’esperta, ‘Harry e Meghan irrilevanti, ora priorità Kate sono i figli’

MeteoWeb

Londra, 12 ago. (Adnkronos) – La diagnosi di cancro avrebbe spinto Kate Middleton a ripensare alla sua vita e a ciò che conta davvero. Lo sostiene l’ex corrispondente reale della Bbc, Jennie Bond, secondo cui le preoccupazioni per la propria salute hanno portato la principessa del Galles a riflettere sulle priorità su cui concentrarsi. La sua attenzione principale è ora rivolta al principe William e ai loro tre figli, i principi George, Charlotte e Louis. “Sono sicura che il cancro abbia fatto sì che Catherine riconsideri la sua vita e le sue priorità. E penso che queste siano saldamente rivolte alla sua famiglia, al marito e ai figli”, ha dichiarato la Bond al magazine britannico Ok!.

Secondo l’esperta, inoltre, Kate probabilmente non ha intenzione di preoccuparsi, al momento o in futuro, di questioni passate o di qualsiasi cosa relativa al principe Harry e Meghan Markle. Per Kate e il principe William, il duca e la duchessa del Sussex, che si sono dimessi dai loro ruoli reali senior nel gennaio 2020, sono “irrilevanti, sia per loro, che per la loro famiglia e per il futuro delle loro vite”. La Bond ha descritto il principe e la principessa del Galles come una coppia “affiatata e forte, soprattutto dopo 13 anni di matrimonio. Non credo che abbiano più nulla da temere da Harry e Meghan.”

E le vacanze estive – aveva dichiarato di recente la Bond alla rivista – offriranno alla famiglia reale un momento di meritato riposo, dopo un lungo periodo dominato dai problemi di salute. “Finora è stato un anno davvero intenso per la famiglia reale e niente farebbe più piacere al re che riunire la sua famiglia nella pace di Balmoral per un po’ di tempo, per fare il punto della situazione, celebrare il passare di mesi incredibilmente difficili e guardare al futuro”, ha spiegato l’ex corrispondente della Bbc.

