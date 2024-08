Ddl sicurezza: Mauri (Pd), ‘governo boccia assunzioni e straordinari per forze ordine’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ?Oggi in Commissione alla Camera, nel corso dell?esame del ddl sicurezza, la maggioranza e il governo hanno bocciato l?emendamento presentato dal Partito Democratico che proponeva di destinare risorse economiche alle Forze dell’Ordine”. Lo dichiara Matteo Mauri, responsabile nazionale sicurezza del Pd.

“La destra getta la maschera. E dimostra una volta per tutte che la sicurezza per loro è solo propaganda a favore di telecamere. Ma quando c’è da mettere mano al portafoglio si squaglia. Non abbiamo chiesto l’impossibile con il nostro emendamento. Abbiamo semplicemente chiesto di fare le assunzioni necessarie per integrare gli organici sottodimensionati, di ampliare il numero delle scuole per gli agenti, di pagare gli straordinari arretrati alla Polizia, che ammontano ormai a quasi un anno e mezzo di ritardo, e rinnovare adeguatamente il contratto di lavoro del comparto Sicurezza e Difesa, per andare oltre al solo recupero dell’inflazione degli ultimi anni. Il Governo non ha voluto spendersi nemmeno su una sola delle nostre richieste. Richieste che non abbiamo avanzato per fare i nostri interessi ma per fare quelli degli operatori del settore e dei cittadini”.

“Si riempiono la bocca di ordine e sicurezza ma all?atto pratico non fanno nulla per permettere alle forze dell?ordine di operare in un ambiente sicuro, efficiente e rispettoso dei diritti dei lavoratori del comparto. In questo disegno di legge sono stati capaci di mettere solo nuovi reati e alzare le pene. Tutte cose che non costano niente e che possono far mettere nei titoli dei Tg. Ma che non risolvono nemmeno un problema delle italiane e degli italiani”.

