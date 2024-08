Ddl sicurezza: Montaruli (Fdi), ‘pene severe per truffe anziani e tutele a chi ha immobili’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Con il mandato ai relatori si è concluso il lavoro delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera sul ddl Sicurezza. Un lavoro complesso su un provvedimento indispensabile per la nostra Nazione e per difendere le esigenze degli italiani, che approderà in Aula subito dopo l’estate. Più sostegno alle Forze dell’ordine, pene severe per chi truffa gli anziani e maggiori tutele per i proprietari di immobili che vedono occupare abusivamente le proprie abitazioni, acquistate con anni di sacrifici. Queste sono solo alcune delle misure contenute nel provvedimento e volute dal governo Meloni per porre rimedio all?immobilismo sfiancante della sinistra. Il nostro lavoro va a tutela dei fragili perché la sicurezza è una garanzia sociale contro una prepotenza che non ammette più buonismo”. Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e relatrice del provvedimento.

