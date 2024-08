Ddl sicurezza: Richetti (Az), ‘deve finire il fastidio di avere le opposizioni in aula’

MeteoWeb

Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Dirò nella conferenza dei capigruppo annunciata quello che penso di ciò che è successo. Però deve finire, deve finire!, il fastidio di avere le opposizioni in quest?aula. Le opposizioni stanno in quest?aula e nelle Commissioni?. Lo ha detto in aula Camera il capogruppo di Azione Matteo Richetti sulla compressione degli interventi delle opposizioni questa notte in I e II Commissione durante l?esame del Ddl sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.