Difesa: Fontana, ‘non mi piace la leva obbligatoria, ci sono altri modi per servire Paese’

Roma, 2 ago (Adnkronos) – “Credo si possano trovare forme differenti per dare un servizio al Paese, come una esperienza di 6 mesi o un anno per conoscere il territorio, sviluppare capacità di protezione civile, di primo soccorso e anche difesa. Temo che i nostri ragazzi farebbero molta fatica a capire un ritorno della leva obbligatoria, mi piace poco anche il nome”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana al Ventaglio.

