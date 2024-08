Dl carceri: blitz radicali a ministero Giustizia, con maschera Nordio e mani sporche sangue

MeteoWeb

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Blitz dei radicali questa mattina davanti al ministero della Giustizia per protestare contro la mancanza di provvedimenti per affrontare la drammatica situazione delle carceri italiane. Matteo Hallissey, Filippo Blangino e Pietro Borsari (segretario, tesoriere e membro di Direzione di Radicali Italiani) si sono presentati davanti al dicastero con la maschera di Nordio e le mani sporche di sangue, per poi essere fermati dalle forze dell?ordine.

“È indispensabile -sottolineano in una nota Hallissey e Blengino- intervenire per evitare una sistematica violazione dei diritti umani dei detenuti e dei detenenti. Il Ministro Nordio deve venire con noi in carcere, la situazione è fuori controllo, ci sono detenuti con le braccia piene di tagli, bambini lasciati marcire nel carcere, anziani che non possono camminare e mangiare in autonomia, un sovraffollamento folle. Le persone in carcere muoiono, mentre il governo emana provvedimenti spot. Abbiamo denunciato Nordio per tortura vista l?omissione di atti che sarebbero indispensabili per porre fine ad una situazione che lede lo Stato di diritto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.