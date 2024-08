Dl Coesione: Nesci (FdI-Ecr), ‘con agevolazioni per occupazione cresce Sud’

MeteoWeb

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – ?In questi giorni il governo Meloni è al lavoro su tre fronti cruciali per il futuro della Calabria e del Meridione. Dopo aver finanziato il credito d?imposta per la Zes per 3.2 mld di euro (di cui 1.8 con fondi del PNRR), attendiamo che il CIPE decida tempi e modalità per l?erogazione dei fondi?. Così in una nota l?eurodeputato di Fratelli d?Italia Denis Nesci, coordinatore del gruppo Ecr della commissione Regi del Parlamento europeo.

?Rimangono gli stanziamenti per l?Alta Velocità in Calabria che risponderà ad una esigenza storica del nostro territorio. A queste misure si aggiungono gli incentivi per le assunzioni previste dal decreto Coesione che riguarderanno giovani e donne nei territori della Zes unica per il Sud. Insieme alla proroga della Decontribuzione Sud, si tratta di un pacchetto d?investimenti che nessun governo prima di quello a guida di Giorgia Meloni aveva messo a disposizione di imprese e famiglie del Mezzogiorno. I cittadini calabresi e quelli di tutto il Meridione hanno bisogno di queste risposte concrete e non di falsi e immotivati allarmismi?, conclude.

