Emilia Romagna: Schlein, ‘fiduciosa per progetto De Pascale’

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Sono molto felice di essere qui, la prima volta per una segretaria nazionale, alla Festa di Pian di Setta, sono qui con Michele De Pascale che è il candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna e che ha già dimostrato di saper guidare una coalizione a Ravenna molto articolata nelle sue diversità, ma diversità che si mettono a servizio di un progetto collettivo e condiviso per il bene dei cittadini di questa regione. Quindi sono molto fiduciosa di quello che potremo fare e delle priorità che Michele sta mettendo avanti in questa campagna insieme a tutte le forze che lo sosterranno, non solo le forze politiche ma anche le tante forze civiche che hanno aderito da tanti territori”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

