Fdi: Ambrosi, ‘in Trentino impegnata per partito forte, coeso e inclusivo’

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – ?Non commento le scelte e le vicende politiche di queste ore che riguardano l?onorevole Andrea De Bertoldi. Da parlamentare trentina e da esponente più votata e popolare di Fratelli d’Italia sul territorio sento però personalmente ancor più il dovere e la responsabilità del mio impegno a compiere ogni sforzo per un partito il più possibile forte, coeso e inclusivo, nella piena adesione alle linea politica sia interna sia internazionale e nel solco dell’azione di Giorgia Meloni?. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia eletta in Trentino-Alto Adige.

