Femminicidio: deputate Pd, ‘Roccella sblocchi risorse ‘reddito di libertà’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – ”Il ‘Reddito di Libertà’ destinato alle donne vittime di violenza e? fondamentale per restituire loro la possibilità di ricostruirsi un futuro. Il governo deve dare rapida attuazione al decreto di riparto dei 40 milioni di euro che le opposizioni hanno scelto di impiegare per il contrasto alla violenza maschile. Ma a tutt’oggi, a otto mesi dall?approvazione della Legge di Bilancio 2024 che ha previsto 10 milioni di euro per sostenere il percorso di uscita dalla violenza, nulla è stato fatto. E questo nonostante i dati Inps al 31 maggio mostrino come su 6.489 domande presentate agli sportelli comunali dalle donne vittime di violenza solo 2.772 richieste siano state evase, mentre sono addirittura 3.026 le donne che non hanno ricevuto alcuna risposta”. Così in una nota le deputate del Gruppo del Partito democratico

“Poiché nel nostro Paese continua quasi ogni giorno la strage di donne uccise dalla violenza maschile -avvertono- è assolutamente necessario ed urgente che le donne che subiscono violenza e che provano a uscire da questa drammatica situazione, spesso con i loro figli, trovino sempre al loro fianco lo Stato, per non essere addirittura costrette a tornare a casa da chi le maltratta. Per tutte queste ragioni abbiamo presentato un?interrogazione urgente alla ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella?.

