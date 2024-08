Fi: gruppo in Senato, ‘felici per adesione Trevisi, sempre aperti a proposte innovative’

MeteoWeb

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?Siamo felici di comunicare che il Senatore Antonio Trevisi ha accettato di aderire al Movimento Politico di Forza Italia, entrando a far parte del nostro gruppo al Senato e assumendo funzioni operative sul territorio pugliese?. Così una nota del gruppo di Forza Italia in Senato.

?Forza Italia si è sempre dimostrata aperta a proposte innovative utili per il nostro Paese e, in Parlamento, il Senatore Trevisi si è dimostrato molto costruttivo e collaborativo con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), chiedendo di attuare il reddito energetico a livello nazionale – prosegue la nota -. Si tratta di un?iniziativa partita già in Puglia, alcuni anni fa, grazie ad una legge regionale a prima firma dello stesso Trevisi, che punta ad abbattere il costo delle bollette, grazie all?istallazione di impianti fotovoltaici a fondo perduto sui tetti delle case. Anche grazie all?impegno del Ministro dell?Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il reddito energetico è diventato una realtà nazionale a tutti gli effetti”.

“In pochi giorni sono stati esauriti i 100 milioni di euro messi a disposizione per quest?anno e a far la parte da leone sono state principalmente le regioni del Sud Italia, da dove sono arrivate oltre 10.500 richieste di accesso agli incentivi 100% a fondo perduto. Abbiamo inoltre apprezzato le competenze del senatore Trevisi che, in precedenza, ha rivestito il ruolo di Energy Manager dell’Università del Salento e ha conseguito un dottorato di ricerca in Sistemi Energetici e Ambiente – continuano i senatori azzurri -. Anche grazie all’impegno del senatore Trevisi, attraverso il nostro gruppo parlamentare, vogliamo aumentare i fondi a sostegno del reddito energetico nazionale nel prossimo bilancio ed estendere questa misura ad altre famiglie ed altre imprese?.

