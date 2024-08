Giornalisti: Russo (Fi), ‘via libera commissione a giornata nazionale cronisti uccisi’

MeteoWeb

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Il via libera all’unanimità della commissione Cultura della Camera alla proposta di legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione è innanzitutto un riconoscimento a coloro che non ci sono più e ai colleghi che rischiano tutti i giorni la loro vita per esercitare il diritto di cronaca, che non hanno perso la voglia di cercare notizie. Il testo, a mia prima firma, è stato sottoscritto e approvato da tutti i gruppi, di maggioranza come di opposizione, che hanno contribuito a migliorarlo con proposte emendative”. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota.

“Questa comunità di intenti lascia ben sperare che già dal prossimo 3 maggio, data nella quale si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale per la libertà di stampa, si possano organizzare anche in Italia incontri e occasioni per celebrare gli ‘eroi’ di una professione che da molti anni è sotto attacco, in continua evoluzione”, conclude il parlamentare azzurro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.