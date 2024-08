Governo: Bonelli, ‘Foti che da del menagramo a Tajani, stanno insieme con lo scotch’

MeteoWeb

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Nemmeno in un film di Buñuel potremmo assistere a situazioni così surreali come quella di oggi: Foti che da del menagramo a Tajani, ministro degli Esteri della medesima maggioranza e presidente di Forza Italia, solo perché lui ha parlato di ius scholae ricordando che era nel programma del centrodestra. Hanno i nervi a fior di pelle, sarà per questo che vedono nemici dappertutto e attaccano senza ritegno magistrati e giornalisti che fanno solo il loro mestiere. La verità é stanno insieme con lo scotch e prima andranno all?opposizione e meglio sarà per l?Italia”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

