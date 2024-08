Governo: Borghi (Iv), ‘Meloni venga in Aula su visita a Pechino’

MeteoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Nel corso della conferenza dei capigruppo abbiamo ribadito la nostra richiesta di convocare il ministro Salvini perché venga in Aula a dar conto della situazione dei trasporti ma il presidente del Senato ha detto che questo tema sarà ricalendarizzato all?11 settembre. Evidentemente, per la maggioranza nel frattempo gli italiani possono viaggiare tranquilli?. Lo dice Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.

?Abbiamo chiesto poi che la presidente del Consiglio venga in Aula a spiegare quali siano i contenuti reali della sua visita a Pechino e la calendarizzazione della mozione sull?Armenia e Azerbaijan, a prima firma di Ivan Scalfarotto, a cui hanno aderito le altre opposizioni. Non capiamo perché non venga calendarizzata. Non possiamo sempre aspettare che scoppi una guerra per affrontare le questioni?, conclude

