Governo: Renzi, ‘pronto a votare proposta seria Meloni, ma li abbiamo visti all’opera…’

MeteoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Io sono nelle stesse condizioni di due anni fa, se domani Giorgia Meloni viene in Parlamento e porta una proposta seria e credibile per il Paese su sanità, stipendi, famiglie, carceri, noi votiamo a favore. Non c’è una cosa che serve all’Italia che noi rifiutiamo perché la propone la Meloni. Ma noi li abbiamo visti in due anni all’opera…”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.