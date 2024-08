Grecia: Atene annuncia misure assistenza a sfollati per incendi, Ue invia aiuti

MeteoWeb

Atene, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità greche hanno annunciato misure per assistere gli sfollati a causa degli incendi catastrofici avvenuti nei giorni scorsi vicino ad Atene, mentre i partner dell’Unione europea hanno offerto assistenza per combattere gli incendi. Case, attività commerciali e fattorie sono state distrutte o gravemente danneggiate su un’area di circa 100 chilometri quadrati dopo che domenica i forti venti hanno causato un devastante incendio a nord della capitale greca.

Stamattina, i servizi di emergenza hanno recuperato il corpo di una donna da una fabbrica bruciata, hanno riferito i media greci, l’unica vittima registrata finora. Da domenica, più di 40 insediamenti sono stati evacuati. Le misure precauzionali sembrano avere successo: dopo che ieri un pompiere è rimasto gravemente ferito, finora solo 13 persone hanno subito una lieve intossicazione per il fumo inalato, nonostante le fiamme abbiano raggiunto i 25 metri di altezza.

La Commissione Europea ha annunciato che sta attivando un sistema per consentire ai paesi europei di aiutare la Grecia e l?Albania a combattere gli incendi. Un portavoce della commissione ha riferito che il sostegno alla Grecia comprende due aerei dall’Italia, due elicotteri dalla Francia e dalla Serbia e squadre antincendio di terra dalla Repubblica Ceca, Francia, Italia, Romania e Serbia. Secondo il comunicato della Commissione, l’Albania riceverà dalla Romania un aereo militare capace di trasportare 6 tonnellate d’acqua. L’aereo partirà domani, ha annunciato la commissione.

