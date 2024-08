Il grande Polo torna a Punta Ala, dal 21 al 24 agosto lo spettacolo della Coppa Italia

MeteoWeb

Roma, 21 ago. – (Adnkronos) – Da oggi, mercoledì 21 agosto, a sabato 24, Punta Ala torna a essere la casa del Polo italiano. Sul campo a cui Gaia Bulgari ha restituito lo splendore del passato, e che lo scorso anno è stato il teatro della fase finale dell’Europeo femminile con l’Italia che ha conquistato la medaglia d’argento, si giocherà la quindicesima edizione della Coppa Italia FISE-U.S. Polo Assn. Trophy: un appuntamento, quello organizzato dal Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri, andato in scena per la prima volta nel 2008 e che segue altri due eventi che hanno alimentato la passione per il Polo in una terra dove il connubio tra uomo e cavallo ha radici profondissime. La Sparviero Polo Cup e la Hidalgo Polo Cup, che si sono giocate negli ultimi due weekend, hanno fatto quindi da apripista alla Coppa Italia, a cui partecipano cinque squadre e che è stata aperta ufficialmente nel pomeriggio di ieri dalla sfilata dei giocatori a cavallo lungo le banchine della marina di Punta Ala, alla presenza della banda musicale di Castiglione della Pescaia e delle splendide auto d’epoca della collezione di Nicola Bulgari, in cui saranno anche presentate le squadre.

A due passi dalle acque cristalline del mare, gli appassionati di Polo ma anche i semplici turisti di Punta Ala potranno ammirare l’adrenalina di una disciplina in grande crescita in Italia, grazie al lavoro della FISE e al contributo di chi, come Gaia Bulgari, nel 2022, ha deciso a distanza di 30 anni dalle ultime partite di restaurare il Centro Ippico Punta Ala, in un contesto di eleganza e con un calendario di eventi in programma durante la Coppa Italia che consentirà agli spettatori che accederanno gratuitamente alle tribune del campo (260 metri di lunghezza per 140 di larghezza) di vivere un’esperienza immersiva a 360 gradi.

“È un grande onore per noi ospitare la Coppa Italia FISE-U.S. Polo Assn. Trophy – le parole di Gaia Bulgari, presidente del Centro Ippico Punta Ala -. Gli eventi organizzati negli anni scorsi e i primi due disputati qui ad agosto hanno fatto registrare una grande affluenza di spettatori sulle tribune, segno che il Polo appassiona e sa regalare emozioni. E siamo molto felici che la premiazione si svolgerà sabato sera in occasione della cena di beneficenza organizzata presso La Pagoda-Gallia On the Beach in favore di Fondazione Operation Smile Italia ETS: legare lo sport alla solidarietà è una delle nostre missioni”.

“Siamo felici di proseguire il rapporto con il Centro Ippico Punta Ala che, con impegno e perseveranza e grazie al lavoro di Gaia Bulgari, sta contribuendo alla crescita del Polo in Italia – ha spiegato Alessandro Giachetti, responsabile del Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri -. Quest’anno si torna a disputare uno degli eventi più importanti del nostro calendario, e la presenza di atlete e atleti provenienti da Germania, Argentina, Svizzera, Francia e Slovacchia testimonia l’importanza che questo appuntamento riveste anche nel panorama del Polo internazionale”.

Saranno cinque le squadre al via: Ostersee (hcp 8), SS Schneider (hcp 9), Legacy (hcp 10), U.S. Polo Assn./Impression (hcp 9) e Cria del Mar/Abogados (hcp 9), che si sfideranno con una formula che prevede che ciascun team ne affronti altri due a sorteggio. Le prime due al termine della prima fase accederanno alla finale per il primo posto, in programma sabato, con le restanti tre che invece disputeranno la finale per la medaglia di bronzo con un round robin a tre squadre.

Quattro i giocatori italiani in campo: Denis Venturato, Fabrizio Murgolo, Stefano Ottaviani e Davide Nanni, a cui si aggiungono gli italo-argentini Marcos Antinori e Martin Joaquin, oltre a un italiano di adozione come l’argentino Patricio Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge, circuito di arena Polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri e ormai da anni parte integrante del calendario di eventi di Polo in Italia. Nel Polo, donne e uomini giocano nella stessa competizione: in campo ci saranno anche le tedesche Sandra Schneider ed Eva Brühl, quest’ultima campionessa d’Europa con la Germania nel 2023, proprio a Punta Ala. In palio ci sarà lo splendido trofeo donato dal maharaja di Jaipur, grande appassionato e giocatore di Polo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.