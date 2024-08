Italia Migliore: Letizia Moratti passa il testimone a Nicola Spadafora

MeteoWeb

Milano, 7 ago. (Adnkronos) – Il movimento civico ‘Italia Migliore’ voluto, fondato e già presieduto da Letizia Moratti ha da oggi un nuovo presidente: l?avvocato Nicola Spadafora. Con l’elezione al Parlamento europeo, Letizia Moratti ha completato un percorso politico, passando il testimone, è il caso di dirlo in questi giorni di Giochi olimpici, a un riconosciuto professionista con cui ha condiviso, con impegno e successo, alcuni passaggi significativi di un comune cammino, quali la partecipazione alla campagna elettorale per le regionali della Lombardia 2023, la costituzione dell?area ‘Economia Reale’ all?interno della Consulta nazionale di Forza Italia ed il sostegno alla recente tornata elettorale europea.

La nuova nomina, deliberata stamani all?unanimità dall?assemblea di Italia Migliore, segue le decisioni politiche assunte da Moratti, nel rispetto del ruolo istituzionale di europarlamentare di Forza Italia-Ppe. Con coerenza, ha, infatti, scelto di lasciare ogni altro incarico di carattere politico diverso da quello di partito e, per tale motivo, ha rassegnato le dimissioni dal movimento Italia Migliore, realtà attiva su tutto il territorio nazionale.

“L’attività civica di Italia Migliore -sottolinea il neo presidente Spadafora- prosegue in piena sintonia e coerenza con i valori in cui crediamo: libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà e partecipazione, su tutti. Sono stato chiamato ad operare come nuovo presidente per dare continuità al comune progetto di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica attraverso il confronto, il dibattito e la elaborazione di nuove idee, nel rispetto dei valori e principi democratici che ispirano il nostro essere”.

“Sono grato a Letizia Moratti che -prosegue Spadafora- ha voluto questo movimento e a tutti coloro che hanno scelto di darmi fiducia affidandomi il nuovo incarico. Il mio impegno per dare continuità al lungimirante progetto di Italia Migliore e al percorso tracciato dalla presidente Moratti sarà massimo, seppur consapevole della estrema difficoltà a poter succedere ad una persona di tali qualità umane e professionali. Cercherò, comunque, di meritare l?opportunità e il ruolo di prestigio, sapendo di poter contare sul sostegno e le qualità degli amici del nostro Direttivo, Marina Paraluppi, Tiziano Mariani, Ivan Rota e Riccardo Zani”.

“La partecipazione alla campagna elettorale per le regionali 2023, l’assunzione della carica di membro indipendente della Consulta nazionale di Forza Italia ed il sostegno alla recente tornata elettorale sono stati i passaggi più significativi di un cammino condotto insieme a Letizia Moratti. Pertanto, questo passaggio del testimone in Italia Migliore è sicuramente nel segno della continuità e della reciproca stima. Per quanto possibile -conclude Spadafora- cercherò di rafforzare il movimento, apportando anche i miei valori oltre alla capacità di saper ascoltare, coinvolgere, delegare e, soprattutto, fare squadra”.

