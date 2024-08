MeteoWeb

Roma, 20 ago (Adnkronos) – “L?onorevole Boschi ha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio La Verità e il signor Giacomo Amadori. La famiglia Boschi è una famiglia di cittadini incensurati – a differenza di altre famiglie – come il signor Amadori sicuramente sa anche personalmente. E come comunque il processo civile si incaricherà di spiegare?. Così in una nota l?Ufficio stampa di Italia viva.

