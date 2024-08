MeteoWeb

Roma, 22 ago (Adnkronos) – “Noi abbiamo fatto accordi a seconda delle città ma è evidente che da ora in avanti se stiamo nel centrosinistra non potremo più permetterci di stare con il centrodestra da altre parti. Ma questo deve valere per tutti, non solo per Italia viva”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira.

