Lavoro: Giovine (Fdi), ‘nuovo record occupazione, miglior dato dal 2008’

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “L?occupazione continua a crescere come evidenziato dai recenti dati Istat. Nonostante lo sfidante quadro internazionale segnato da conflitti e da una complessa situazione economica, grazie alle misure messe in campo dal governo Meloni, l’Italia segna un nuovo record sull’occupazione”. Così il deputato di Fratelli d?Italia e membro della commissione Lavoro Silvio Giovine.

“I dati Istat diffusi – continua – evidenziano che il numero di occupati è cresciuto di oltre 56mila unità, portando il totale degli italiani impiegati a superare per la prima volta la soglia dei 24 milioni. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 62,3%, il livello più alto mai registrato dal 2008, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,5%, una delle percentuali più basse degli ultimi anni. Questi risultati confermano l’efficacia delle politiche di sviluppo adottate dal governo, dimostrando la fiducia delle imprese e dei lavoratori nella ripartenza economica e la bontà di scelte come il superamento del reddito di cittadinanza”.

“Dati importanti, che ci responsabilizzano ulteriormente e incoraggiano a continuare il percorso virtuoso intrapreso per stimolare occupazione stabile e benessere diffuso”, conclude Giovine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.