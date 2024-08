Lavoro: Zullo (Fdi), ‘numeri record, ecco perché sinistra getta discredito’

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “L?Istat oggi ci informa di una serie di dati significativi: cresce l?occupazione, specie quella femminile, diminuiscono i disoccupati, l?inflazione è ai minimi in Europa. Questi sono i risultati record del governo Meloni. La sinistra vuole censurarli, motivo per cui si inventa costantemente narrazioni distorte per gettare discredito e confondere l?opinione pubblica. Ma gli italiani non ci cascano”. Lo dichiara in una nota il senatore Ignazio Zullo, capogruppo di Fratelli d?Italia in commissione Lavoro.

