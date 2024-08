Liguria: Azione vede Pd, ‘no a coalizioni del ‘no allo sviluppo’, prima progetto poi nomi’**

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Si è tenuto oggi un incontro tra due delegazioni regionali di Azione e del Partito Democratico. Abbiamo ribadito per l?ennesima volta che non intendiamo parlare di nomi prima di aver chiarito cosa la coalizione di centro sinistra propone per la Liguria”. Si legge in una nota di Azione.

“Azione ha consegnato il proprio documento di programma con tre priorità: sanità, sviluppo economico e infrastrutture. Per evitare fraintendimenti abbiamo elencato le infrastrutture su cui deve esserci un chiaro impegno politico della coalizione. In particolare: Raddoppio Genova ? Ventimiglia; Gronda di Genova; Diga ?Foranea?; Terzo Valico dei Giovi; Tunnel Val Fontanabuona; raddoppio Pontremolese; investimenti previsti sul porto di Genova; investimenti previsti sul porto di La Spezia; investimenti previsti sui porti di Savona e Vado Ligure”.

“L?impegno su questi investimenti – nell?ottica della crescita economica e della sostenibilità – rappresenta per Azione una linea rossa invalicabile. Non possiamo far parte di ‘coalizioni del No allo sviluppo’, tenute insieme solo da manifestazioni giustizialiste. Aspettiamo su questi punti la risposta del Pd e degli altri partiti che formano la coalizione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.