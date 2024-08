MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – La disponibilità resta ma “è come lo yogurt, scade”. Così Andrea Orlando alla festa dell’Unità a Bologna a proposito della sua possibile candidatura a presidente della regione Liguria. “Il termine per una decisione è questa settimana, fino a domenica. Nel caso io sono disponibile a mettere a disposizione il lavoro che ho fatto in questi mesi in Liguria a favore un’altra candidatura”.

