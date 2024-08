Liguria: Toti, ‘4 anni di ponte San Giorgio, orgoglio di Genova e d’Italia’

MeteoWeb

Milano, 3 ago. (Adnkronos) – “Quattro anni di ponte San Giorgio. Costruito a tempo di record, in meno di due anni, al posto del Morandi, su progetto dell?architetto Renzo Piano. Orgoglio della città e del Paese: il modello Liguria”. Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, per 86 giorni ai domiciliari con l’accusa di corruzione in un’inchiesta della procura di Genova che riguarda anche interessi legati al porto della città, rivendica sui social il modello Genova.

