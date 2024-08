Liguria: Toti, ‘no guerra, nè braccio ferro in c. destra per scelta candidato’

MeteoWeb

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ”Ho sentito tanti nomi, non so poi quali provengono da chi, visto che un po’ sono nomi auto sondati, un po’ provengono da sponsor tutti legittimi, ma ho ripetuto a tutti che Toti benedice tutte le candidature che vengono dall’esperienza politica che ho avuto l’onore di guidare e ha costruito una classe dirigente”, dice l’ex governatore Giovanni Toti al termine di un incontro al Senato con il capogruppo di Fi a palazzo Madama, Maurizio Gasparri, parlando del prossimo candidato di centrodestra alle regionali in Liguria.

”Non sono io che devo scegliere -spiega Toti- darò una mano al candidato che tutti insieme considereremo il migliore, non vedo una guerra, nè un braccio di ferro”.

