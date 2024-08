Mafia: Palermo, oggi commemorazione imprenditore Libero Grassi

MeteoWeb

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – In occasione del 33esimo anniversario dell’omicidio dell’imprenditore Libero Grassi, si terranno oggi a Palermo una serie di iniziative per ricordare il commerciante che ebbe il coraggio di dire no al pizzo della mafia. Le iniziative si apriranno a Palermo, in via Alfieri alle 7,30 nel luogo e all’ora in cui si consumò l?omicidio dell?imprenditore tessile e in cui ogni anno la famiglia Grassi affigge il manifesto che rievoca le condizioni di isolamento e solitudine in cui maturò il delitto.

Prenderanno parte anche gli operai che con i loro datori di lavoro e il supporto di Addiopizzo “hanno contribuito fattivamente ad affrancare le loro imprese edili dal fenomeno estorsivo, trovando la forza e il coraggio di denunciare”.

