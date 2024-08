Malore e infortunio: due interventi in elisoccorso sulle montagne bellunesi

MeteoWeb

Due escursionisti sono stati salvati in due interventi diversi intorno all’ora di pranzo, oggi, sulle montagne del Bellunese. Uscendo dal sentiero, un 70enne di Treviso è stato colto da grave malore sulla Malga Federa, nei pressi di Cortina d’Ampezzo. Prima dell’atterraggio dell’elicottero Falco 2, il personale sanitario e tecnico di elisoccorso è stato fatto scendere per prestare le prime cure del caso, prima del suo trasferimento all’ospedale di Belluno.

Un escursionista di 65 anni, originario del comune trevigiano di Istrana, ha riportato in cima al Col di Lanan uno strappo muscolare che gli impediva addirittura di tenersi in piedi. Sbarcati in hovering, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno valutato le sue condizioni per poi caricarlo a bordo con il verricello e trasportarlo all’ospedale di Agordo.

