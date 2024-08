Marcinelle: Boschi, ‘monito a ricordare lavoro di italiani all’estero’

MeteoWeb

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – ?L?8 agosto del 1956 persero la vita 136 nostri connazionali, 262 persone di 12 nazionalità. E in quel tempo gli immigrati eravamo noi, alla ricerca di condizioni di vita più dignitose, quelli che dovevano fare i lavori che non voleva fare nessuno. Il dolore dell?incidente di Marcinelle unì le famiglie e le nazioni, tanti pregiudizi e discriminazioni si attenuarono. La lampada di Mario Ziccardi, uno dei 13 sopravvissuti a quella tragedia, che fu donata a Renzi quando era presidente del Consiglio per noi resta un monito a tenere accesa la luce sulle vittime, sui nostri connazionali che hanno contribuito a costruire altri Paesi, a ricordare quegli italiani all?estero che, allora come oggi, con la loro fatica rendono lustro al nostro Paese?. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Aula nel corso della commemorazione in memoria della tragedia di Marcinelle.

