Marcinelle: Tridico (M5S), ‘sicurezza del lavoro ancora oggi sottovalutata’

MeteoWeb

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – ?La tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956 nella quale persero la vita 262 lavoratori, 136 dei quali italiani emigrati in Belgio, rappresenta uno degli eventi dolorosi della storia recente italiana. Ieri come oggi la sicurezza sui luoghi di lavoro purtroppo viene in secondo piano rispetto ai profitti e alla redditività delle attività produttive. Se questo è ingiusto a priori, diventa disumano davanti a tragedie enormi come quella di Marcinelle. Il ricordo, pur essenziale per commemorare le vittime, oggi non basta più: servono norme sulla prevenzione più efficaci e un rafforzamento dei controlli perché i 1.041 morti sul lavoro in Italia nel 2023 sono troppi. L?obiettivo di una società avanzata ed evoluta come la nostra deve essere quello di azzerare le morti bianche e di restituire dignità al lavoro?. Così in una nota Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.