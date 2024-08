Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Abbiategrasso si prevedono condizioni meteo variegate, con cielo che passerà da sereno a coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i +20,7°C e i +31,6°C, con una leggera sensazione di caldo percepito.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +22°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 3-4km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con piogge leggere e temperature in aumento fino a +26,9°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud con raffiche leggere.

Nel primo pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino, portando le temperature a toccare i +31,4°C. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra Sud e Sud Ovest.

Nel tardo pomeriggio e in sera, il cielo si manterrà sereno o parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino ai +22,4°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità in diminuzione.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto ad Abbiategrasso indicano una giornata con alternanza di schiarite e nubi, con possibili piogge leggere al mattino. Le temperature si manterranno elevate durante il giorno, con una leggera brezza che accompagnerà il vento proveniente da diverse direzioni. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° prob. 26 % 3.4 O max 5 Ponente 73 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.6° prob. 24 % 1 O max 5.3 Ponente 78 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.33 mm 2.2 OSO max 5.7 Libeccio 81 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.9° perc. +28° prob. 45 % 3.3 S max 4.8 Ostro 61 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +31.4° prob. 45 % 5 SSO max 4.8 Libeccio 47 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +31.2° prob. 6 % 4.6 S max 5.3 Ostro 38 % 1014 hPa 18 poche nuvole +27.1° perc. +27.6° prob. 5 % 4.9 SSO max 6.4 Libeccio 51 % 1014 hPa 21 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° prob. 18 % 7.8 OSO max 12 Libeccio 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.