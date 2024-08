Meteo Acerra, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto ad Acerra si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 64%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-32°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 32-33°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità compresa tra i 6,3km/h e i 14,5km/h.

Durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio, le nubi rimarranno sparse con una copertura che oscillerà tra il 39% e il 71%. Le temperature massime si attesteranno sui 32-33°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo valori tra i 14,5km/h e i 18,9km/h sempre provenienti da Sud Ovest.

Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni: si passerà da una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 54% e temperature intorno ai 28,5°C, a una pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 95% e temperature che si manterranno sui 26°C. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da raffiche di vento leggere e una probabilità di pioggia che varierà tra il 57% e il 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto ad Acerra indicano una giornata con alternanza di nubi sparse, temperature elevate e possibili precipitazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli dei prossimi giorni ad Acerra.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +28° perc. +29.6° Assenti 5.6 OSO max 8.7 Libeccio 61 % 1011 hPa 3 nubi sparse +27.1° perc. +28.6° Assenti 5.7 SO max 10.1 Libeccio 65 % 1010 hPa 6 nubi sparse +28.3° perc. +29.6° prob. 9 % 6.3 SO max 9.6 Libeccio 58 % 1010 hPa 9 nubi sparse +31.6° perc. +32° prob. 10 % 11.8 SO max 13.7 Libeccio 42 % 1010 hPa 12 nubi sparse +32.7° perc. +33.4° prob. 8 % 18.2 SO max 18.8 Libeccio 40 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +32.5° prob. 5 % 18.1 SO max 20.4 Libeccio 46 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +28.5° perc. +29.9° 0.12 mm 10.9 OSO max 13.1 Libeccio 57 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +26.3° perc. +26.3° 1.04 mm 4.4 SO max 6.8 Libeccio 71 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:52

