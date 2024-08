Meteo Aci Catena, le previsioni per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto ad Aci Catena indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno o poche nuvole presenti durante tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +28,5°C e i +32,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Est e Sud Est, con intensità comprese tra i 6,9km/h e i 10,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 50% – 52%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che raggiungeranno i +31,4°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, provenendo principalmente da Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 53%.

In serata, il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C – +28,7°C. La velocità del vento diminuirà, con brezze leggere che arriveranno da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 59%.

In conclusione, Domenica 11 Agosto ad Aci Catena si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature saranno calde ma non eccessive, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. Le previsioni meteo indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.4° perc. +28.5° Assenti 4.6 NO max 5.4 Maestrale 59 % 1017 hPa 4 cielo sereno +27.1° perc. +27.8° Assenti 3.3 NNO max 4.2 Maestrale 54 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.2° perc. +30.2° Assenti 6.9 ENE max 9.8 Grecale 52 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +32.1° Assenti 9.4 ESE max 9.4 Scirocco 47 % 1017 hPa 13 poche nuvole +31.2° perc. +32.7° Assenti 12.2 SE max 11.1 Scirocco 49 % 1016 hPa 16 poche nuvole +30.2° perc. +31.6° Assenti 6.7 ESE max 7.8 Scirocco 52 % 1015 hPa 19 poche nuvole +28.5° perc. +30° Assenti 0.3 NNE max 3.9 Grecale 59 % 1015 hPa 22 cielo sereno +27.9° perc. +29.2° Assenti 4 NNO max 5.8 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.