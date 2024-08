Meteo Aci Catena, le previsioni per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto ad Aci Catena indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, che si dissiperà completamente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 28-31°C e una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole sparse. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori intorno ai 30-32°C. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 27-29°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest favorirà un graduale raffreddamento dell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena per Domenica 25 Agosto prevedono una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili e un clima generalmente soleggiato.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.7 ONO max 7.1 Maestrale 60 % 1014 hPa 4 cielo coperto +25.8° perc. +26° Assenti 3.7 N max 6.6 Tramontana 60 % 1014 hPa 7 poche nuvole +28.6° perc. +29° Assenti 2.1 ENE max 5 Grecale 49 % 1014 hPa 10 poche nuvole +30.5° perc. +31.2° Assenti 7.3 ESE max 8.2 Scirocco 46 % 1014 hPa 13 poche nuvole +30.3° perc. +31.5° prob. 2 % 8 E max 8.8 Levante 50 % 1012 hPa 16 poche nuvole +30.2° perc. +31.9° prob. 2 % 6.6 SE max 12.5 Scirocco 53 % 1012 hPa 19 cielo sereno +27.5° perc. +29.1° Assenti 4.5 NNO max 10.4 Maestrale 64 % 1012 hPa 22 cielo sereno +26.8° perc. +28° Assenti 4.9 NNO max 6.6 Maestrale 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:34

