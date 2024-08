Meteo Acireale, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale indicano nubi sparse durante la notte di lunedì, seguite da un risveglio con un cielo sereno. Nel pomeriggio è attesa pioggia leggera. Martedì, il cielo sarà sereno di notte, con possibili piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì si prevede un inizio di giornata soleggiato, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Giovedì, poche nuvole di notte e cielo sereno al mattino, con nuvolosità crescente nel pomeriggio. Si consiglia di tenere d’occhio le variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali precipitazioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Acireale, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con una leggera percezione di calore di +25,8°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C, con una percezione di calore di +29,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,7km/h proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 19% con un’umidità del 56%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature massime saranno di +28,6°C, con una percezione di calore di +29,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità arrivando a 9,4km/h da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.11mm con un’umidità del 56%.

Sera: La sera si avrà una copertura nuvolosa del 79% con temperature intorno ai +27,6°C e una percezione di calore di +29°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 12,2km/h con raffiche fino a 16,2km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Acireale, ci sarà un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saranno intorno ai +24,4°C con una percezione di calore di +24,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature saliranno fino a +26,5°C, con una percezione di calore costante di +26,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,7km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 32% con un’umidità del 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’22%. Le temperature massime saranno di +27,2°C, con una percezione di calore di +28°C. Il vento aumenterà la sua intensità arrivando a 6,6km/h da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.29mm con un’umidità del 56%.

Sera: La sera si avrà una copertura nuvolosa del 63% con temperature intorno ai +25,4°C e una percezione di calore di +25,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 11,5km/h con raffiche fino a 11,5km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Acireale, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di calore di +24,2°C. Il vento soffierà a 6km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 8,4km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature saliranno fino a +27,3°C, con una percezione di calore di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà del 5% con un’umidità del 54%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature massime saranno di +28,5°C, con una percezione di calore di +29,3°C. Il vento aumenterà la sua intensità arrivando a 11,2km/h da Sud Est. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera: La sera si avrà una copertura nuvolosa del 26% con temperature intorno ai +25,7°C e una percezione di calore di +26,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 8,7km/h con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Acireale, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C, con una leggera percezione di calore di +25,7°C. Il vento soffierà leggero a 1,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con una percezione di calore di +28,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 5% con un’umidità del 63%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature massime saranno di +27,2°C, con una percezione di calore di +28,6°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 6,7km/h con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera: La sera si avrà una copertura nuvolosa del 53% con temperature intorno ai +26,5°C e una percezione di calore costante di +26,5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,5km/h con raffiche fino a 12km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Acireale, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per eventuali piogge leggere o moderate. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.