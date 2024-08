Meteo Acri, le previsioni per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto ad Acri mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 32% e il 67%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C alle 06:00, per poi salire fino a +32,1°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +24°C e i +30,9°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 14% alle 13:00 e al 16% alle 14:00. Le temperature massime saranno di +32,2°C alle 12:00, per poi scendere leggermente fino a +30,1°C alle 14:00. Durante le prime ore del pomeriggio è prevista una probabilità del 16% di precipitazioni, mentre alle 14:00 questa probabilità aumenterà al 28% con la presenza di pioggia leggera.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 35% e il 90%. Le temperature massime saranno di +26,5°C alle 15:00, per poi scendere ulteriormente fino a +20,5°C alle 23:00. Durante le ore serali è prevista la presenza di pioggia leggera con una probabilità che varierà tra il 24% e il 46%.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri per Lunedì 26 Agosto indicano una giornata con un aumento delle temperature durante la mattina, seguito da un calo nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e alla possibilità di precipitazioni nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Acri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 8.9 SSO max 10.3 Libeccio 72 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 9.9 SSO max 11.4 Libeccio 68 % 1013 hPa 6 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 8.5 SO max 10.5 Libeccio 55 % 1013 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +29.5° Assenti 7.9 ONO max 10.1 Maestrale 34 % 1012 hPa 12 poche nuvole +32.2° perc. +31° Assenti 6.2 NO max 12.8 Maestrale 30 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.17 mm 9.6 O max 12.1 Ponente 53 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.1 mm 6.9 SO max 6.5 Libeccio 77 % 1013 hPa 21 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 17 % 3.7 SE max 3.9 Scirocco 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:30

