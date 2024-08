Meteo Adrano, le previsioni per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano indicano un Venerdì con cielo sereno al mattino, seguito da piogge leggere nel pomeriggio. Sabato si presenterà stabile con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Domenica, invece, sarà caratterizzata da nubi in aumento con cielo coperto e possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra +20,6°C e +30,6°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. È consigliabile monitorare le previsioni per organizzare al meglio le attività del fine settimana.

Venerdì 30 Agosto

Nella notte a Adrano, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +20,4°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 6,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà debole, con intensità attorno a 1,5km/h proveniente da Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni sono basse, con un’umidità del 39% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, ci sarà una variazione delle condizioni meteo con pioggia leggera. La copertura nuvolosa aumenterà al 60%, le temperature scenderanno a +28,4°C con percezione di +28,1°C. Il vento sarà leggero, con intensità di 3km/h proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.24mm con un’umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, le nubi si diraderanno lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà leggero, con intensità di 4,4km/h proveniente da Nord Est. Le probabilità di precipitazioni saranno minime, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 31 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà a 7,4km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 8,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nella mattinata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +29°C, con una percezione di +28°C. Il vento sarà leggero, con intensità attorno a 4,4km/h proveniente da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 32% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con la comparsa di nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà del 27%, le temperature scenderanno a +30°C con percezione di +28,9°C. Il vento aumenterà leggermente, con intensità di 8,6km/h proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 32% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,1°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà leggero, con intensità di 4,6km/h proveniente da Nord. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 50% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Domenica 1 Settembre

Nella notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 7,6km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 48% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse inizieranno a comparire con una copertura nuvolosa del 45%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C, con una percezione di +27,6°C. Il vento sarà leggero, con intensità attorno a 1,7km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 32% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,6°C, con una percezione di +29,2°C. Il vento aumenterà leggermente, con intensità di 8,9km/h proveniente da Sud – Sud Est. Le probabilità di precipitazioni saranno del 3%, con un’umidità del 29% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, il cielo coperto continuerà a dominare con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà leggero, con intensità di 5,6km/h proveniente da Sud – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana ad Adrano si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di pioggia il Venerdì, il Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature in aumento. La Domenica, invece, vedrà un cielo coperto e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni per pianificare al meglio le attività del fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.